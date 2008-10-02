Тимошенко: ГТС України працює з високим ступенем гарантії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що газотранспортна система України працює з високим ступенем гарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ в Москві.

Вона підкреслила, що на сьогоднішній день Україна не зірвала жодного контракту по транзиту газу, і до Європи постачається газу більше, ніж обумовлено в контрактах. Прем`єр також відзначила, що всі гроші, які бралися для реконструкції і модернізації ГТС, вкладені в ГТС.