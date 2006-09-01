У селі Чудель на Рівненщині оновилися вісім ікон

У селі Чудель Сарненського району Рівненської області почали оновлюватися вісім ікон, що перебувають у домівках віруючих.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у будинку Марії АБРАМЧУК на іконі з образом Ісуса Христа хітон був чорно-білого кольору, проте згодом став вогняно-червоним, а німб – яскраво-золотим. На іншій іконі корона Діви Марії набула червоного кольору, німб жовтого. До того ж диво доповнило зображення хрестика, якого раніше на іконі взагалі не було.

Нових кольорів набули стародавні ікони, які належать родині ЖУКІВ. І не лише ікони, а й рамки та фольга на них стали ніби новими.

Як сказав в інтерв’ю журналістам настоятель місцевого Свято-Успенського храму отець Сергій, така подія є неординарною, і ще раз підтверджує поширену у християнському світі думку, що образи на іконах є живими.