Буш: ми показали світові, що США стабілізують свої ринки

Президент США Джордж Буш привітав остаточне затвердження американським Конгресом 700-мільярдного антикризового плану. "Ми показали світові, що США стабілізують свої ринки і збережуть лідерську роль у світовій економіці", - заявив Буш, виступивши із спеціальною заявою.

Палата представників Конгресу США при 263 голосах "за" і 171 "проти" затвердила допрацьований варіант 700-мільярдного стабілізаційного законопроекту, який називається "Акт 2008 року про надзвичайну економічну стабілізацію" (Emergency Economic Stabilization Act of 2008).

Сенат США схвалив допрацьовану версію "Акту" при 74 голосах "за" і 25 "проти" на засіданні 1 жовтня.

Після затвердження Палатою законопроект передається на підпис президентові США.

Нагадаємо, що 29 вересня адміністрації США не вдалося набрати більшість голосів конгресменів (227 голосів "проти" - 206 "за"), причому "за" голосували прихильники Демократичної партії (141 голос), а не рідної Бушу Республіканської. Після невдалого голосування ринок акцій США закрився рекордним пониженням провідних індексів.