Вилучені слідчими сервери "Інтера" ретельно залиті водою - Аваков

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «24».

«О 17.00 позавчора до «Інтера» підходить група людей, ці люди не ховаються, вони у відкриту, нам відомі їхні прізвища, в тому числі серед них колишні військові з 30-ї бригади ЗСУ, колишні бійці батальйону «Свята Марія», - сказав він.

«Ці люди розгортають плакати, запалюють шини, пишуть, що «Інтер» – агент Кремля» і щось у цьому дусі. Розгоряється конфлікт, за словами пікетувальників, б'ють якусь їхню дівчину, зав'язується бійка з охороною телеканалу. На цей час прибуває поліція, і через 5 хвилин спалахує на другому поверсі вогонь. Вогонь гасять, і десь о 19.30 - 20.00 телеканал «Інтер» починає встановлювати паркан. Наступні кілька годин телеканал не видає на вимогу Нацполіції запис з камер спостереження всередині», - додав Аваков.

«Коли вночі вилучили ці сервери, на яких мали записуватися події всередині телеканалу – вони чомусь дивним чином були ретельно залиті водою», - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу «Інтер» на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у будівлі було кілька загорянь.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Президент України Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку взяти розслідування подій, що сталися біля будівлі «Інтера», під особистий контроль.

Глава держави також доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову докласти максимальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях Києва та в цілому в Україні, і тримати ситуацію на контролі.

В Європейському Союзі закликали до повного і незалежного розслідування подій, що відбулися в Україні навколо телеканалу «Інтер».