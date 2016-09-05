Підпал "Інтера": співробітники каналу показали наслідки пожежі (відео)

Відео з'явилося в YouTube програми "Подробиці".

Читайте такожГеращенко назвала підпал "Інтера" провокацією, у тому числі проти країни

Журналіст у кадрі заявляє, що до офісу вбігли кілька груп паліїв. Для підпалу вони використали гас. Вогнем знищену міжнародну редакцію, пошкоджено ньюсрум, студію та інші приміщення.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня підпалили будівлю, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", що виробляє телепрограми для каналу "Інтер".

Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого підпалювали шини. Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, серед затриманих пікетників під стінами офісу телеканалу "Інтер" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ.