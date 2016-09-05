Підпал "Інтера": співробітники каналу показали наслідки пожежі (відео)
09:10, 05 вересня 2016Суспільство
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Співробітники телеканалу "Інтер", в офісі якого вчора була пожежа, зняли ролик про її наслідки.
Пожежа на "Інтері" / УНІАН
Відео з'явилося в YouTube програми "Подробиці".
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Журналіст у кадрі заявляє, що до офісу вбігли кілька груп паліїв. Для підпалу вони використали гас. Вогнем знищену міжнародну редакцію, пошкоджено ньюсрум, студію та інші приміщення.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня підпалили будівлю, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", що виробляє телепрограми для каналу "Інтер".
Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого підпалювали шини. Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, серед затриманих пікетників під стінами офісу телеканалу "Інтер" є колишні бійці 30 бригади ЗСУ.
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