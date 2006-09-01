Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У південній та східній частині дощі, окремі грози, вдень у Криму місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с; на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у західних областях місцями 6-9°; вдень 18-23°, у східних областях до 27°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

3-4 вересня - мінлива хмарність. З вересня у східній половині дощі, грози, місцями сильні дощі, на решті території місцями невеликий дощ; 4 вересня на більшій частині території країни невеликі дощі, окремі грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 вересня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14° (3 вересня в західних областях місцями 6-8° тепла), на півдні та сході, 4 вересня і в західних областях 13-18°; вдень 18-23° (3 вересня у північних та центральних областях місцями 15-17°), у східних областях, 3 вересня і в західній, 4 вересня і в південній частині 22-27°; к Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

5-6 вересня - у південній частині та східних областях переважно без опадів, лише вдень 5 вересня у східних областях короткочасні дощі. Температура вночі 9-15°, вдень 19-25°. На решті території невеликі, у північних областях помірні дощі. Температура вночі 6-12°, вдень 14-20°.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

3-4 вересня - мінлива хмарність. Вночі 3 вересня (місцями) та вдень 4 вересня невеликий дощ; в решту часу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

5-6 вересня - часом дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.