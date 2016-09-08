"Безпрецедентна спецоперація": силовики перекрили найбільший канал поставок продовольства для бойовиків "ДНР" (фото)
Податкова міліція спільно з Центром спецоперацій СБУ в "сірій зоні" при координації керівництва штабу АТО перекрила найбільший канал поставок продовольства на окуповані території Донбасу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
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"Детальніше на прес-конференції...розкажуть її безпосередні учасники. Скажу тільки, що…був перекритий найбільший канал поставок на непідконтрольну територію продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та інших товарів. При цьому серед основних замовників таких поставок було так зване міністерство оборони "ДНР". Тобто товари йшли безпосередньо бойовикам", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на перевалочних базах проведено обшуки, затримано автомобілі з товаром. І слідчі дії ще тривають.
"Проведення цієї спецоперації було пов'язане з серйозним ризиком. Тому що в самому селищі активно ведуть себе ворожі диверсійно-розвідувальні групи, постійно працюють снайпери, а на виїзді знаходиться блок-пост бойовиків", - додав Білан.
За його словами, завдяки злагодженим діям правоохоронних структур, усі учасники - а в операції було задіяно понад 100 чоловік - повернулися без втрат.