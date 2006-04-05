Forbes з`ясував, який знак зодіаку притягує гроші

Більше всього людей, що потрапили в список найбагатших людей світу Forbes, народжені під зодіакальним знаком Діви. Більше 70 з 613 мільярдерів відзначають свій день народження в період між 23 серпня і 22 вересня. Серед мільярдерів Дівами є 12%. На думку астрологів, саме якості, властиві людям, що народилися на світ під цим "жіночним" знаком, допомагали бізнесменам заробляти статки, пише Forbes.

На думку знавців зоряних сфер, народжені під знаком Діви працелюбні, рішучі, уважні до деталей і володіють аналітичним складом розуму - тобто всіма необхідними для успішного бізнесмена якостями.

Також, за словами астрологів, для людей цього знаку зодіаку головним є досягнення ідеального результату своєї діяльності, а не власне заробляння грошей. Вони щасливі, коли вони можуть займатися справою, корисною і для інших.

У список найспроможніших Дів потрапили двоє агатих людей США: інвестор Уоррен Баффет, який також є другою найбагатшою людиною в світі, і засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон.

Проте не варто турбуватися, якщо вам не пощастило народитися під знаком Діви. Інші знаки зодіаку також представлені в списку мільярдерів, тому шанси на успіх є у всіх. Наприклад, 8% мільярдерів є Овнами. Під цим агресивним знаком народилися Стів Балмер з Microsoft і засновник IKEA Інгвар Кампрад.

Найяскравішим представником породи ідеалістичних Водоліїв, на яких також припадає 8% мільярдерів, є Опра Уїнфрі. А найбагатша людина в світі Біл Гейтс народилася під знаком Скорпіона. Як говорить астролог Майкл Лутін, "Скорпіони завжди успішні, тому що вони використовують всю свою чарівність, щоб продавати. Мета Скорпіона примусити вас робити те, що він хоче, хочете ви цього чи ні. Ось, наприклад, Windows. Люди ненавидять цю систему, але все одно купують її".

Найрідкісніший знак серед мільярдерів – Стрілець. На людей, що народилися між 22 листопада і 21 грудня, припадає в списку багатющих людей планети всього 6%. За словами астрологів, люди, народжені під цим знаком, часто бувають неорганізованими і недбалими. Вони не надають уваги дрібним деталям і більше за інших покладаються на успіх. Але, зате ці недоліки вони компенсують за рахунок своїх творчих здібностей. Найвідомішим представником цієї групи є кінорежисер Стівен Спілберг.

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