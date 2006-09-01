Стартує прес-тур ”Київ-Чорноморське-Київ” в порт ГАО «Чорноморнафтогаз»
ПРЕС-АНОНС
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИза рахунок розробки родовищ вуглеводнів на шельфі українського сектора Чорного і Азовського морів.
З 7 по 9 вересня 2006 року відбудеться прес-тур /Київ-Чорноморське-Київ/ в порт ГАО «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ».
В рамках прес-туру у порту ГАО «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ», журналісти зможуть оглянути технологічний Флот ГАО «Чорноморнафтогаз», майданчик по виготовленню палубного блоку, а також одне із суден технологічного флоту. По завершенню екскурсії відбудеться підсумковий брифінг першого заступника Голови Правління ГАО «Чорноморнафтогаз» - Олександра Яковича Шибіріна.
Учасники:
заступник Голови Правління ГАО «Чорноморнафтогаз» - Олександр Якович Шибірін;
начальник спеціалізованого будівельно-монтажного управління ГАО «Чорноморнафтогаз» Володимир Вікторович Огданець;
начальник Управління технологічного флоту і підводно-технічних робіт Олексій Олексійович Чорногорський.
Відправлення з Києва – 7 вересня в 20:00,
орієнтовний час повернення – 9 вересня 13:00.
Акредитація до 5 вересня включно.
контактна особа:
ВЕРОНІКА ПРОХИРА,
8 066-574-56-87, 8 044-585-50-85,