Стартує прес-тур ”Київ-Чорноморське-Київ” в порт ГАО «Чорноморнафтогаз»

16:30, 01 вересня 2006
Суспільство
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ПРЕС-АНОНС

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

за рахунок розробки родовищ  вуглеводнів  на  шельфі українського  сектора  Чорного  і  Азовського  морів.

 

З 7 по 9 вересня 2006 року відбудеться прес-тур /Київ-Чорноморське-Київ/ в порт ГАО «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ».

      В рамках прес-туру у порту ГАО «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ», журналісти зможуть оглянути технологічний Флот ГАО «Чорноморнафтогаз», майданчик по виготовленню палубного блоку, а також одне із суден технологічного флоту. По завершенню екскурсії відбудеться підсумковий брифінг першого заступника Голови Правління ГАО «Чорноморнафтогаз» -  Олександра Яковича Шибіріна.

Учасники:

 заступник Голови Правління ГАО «Чорноморнафтогаз» -  Олександр Якович Шибірін;

начальник спеціалізованого будівельно-монтажного управління ГАО «Чорноморнафтогаз» Володимир Вікторович Огданець;

начальник Управління технологічного флоту і підводно-технічних робіт Олексій Олексійович Чорногорський.

Відправлення з Києва – 7 вересня в 20:00,

орієнтовний час повернення – 9 вересня 13:00.

 Акредитація до 5 вересня включно.

контактна особа:

ВЕРОНІКА ПРОХИРА,

8 066-574-56-87, 8 044-585-50-85,

VERONIKA@EAR.COM.UA

 

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