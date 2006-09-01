На Донеччині затримано чоловіка, який вбивав молодих жінок, виймаючи у них нутрощі

У Донецькій області затримано чоловік, який вбивав молодих жінок, виймаючи у них нутрощі.

Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків з громадськістю Головного управління внутрішніх справ Донецької області, чоловік скоїв два вбивства – в травні і липні 2006 року.

Наприкінці травня в Слов`янську в приватному будинку співробітники міліції знайшли понівечене тіло 30-річної жінки. Їй розкрили грудну клітку, черевну порожнину, витягнули назовні нутрощі, вирвали легеню. Як встановила експертиза, смерть наступила від больового шоку і втрати крові, тобто грудну клітку розкривали ще живій жертві. За гарячим слідом злочинця затримати не вдалося.

Наприкінці липня в селі Ореховатка було знайдено труп ще однієї молодої жінки з "фірмовим почерком" вбивці. У жертви також була розкрита грудна клітка і черевна порожнина, витягнуті нутрощі, вирване серце. Цього разу співробітники міліції змогли оперативно знайти і затримати підозрюваного в жорстоких вбивствах.

Ним виявився 32-річний чоловік, який недавно з`явився в селі як сезонний робітник.

Як повідомив заступник прокурора Слов`янського району Олег ДАНИЛОВ, підозрюваний "якось виразно пояснити свої дії не може".

О.ДАНИЛОВ уточнив, що за даною кримінальною справою призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить осудність затриманого.