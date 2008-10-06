Запоріжжяобленерго відрізало від електрики всі військові частини

Всі військові частини Запорізького регіону, зокрема частини, що перебувають на бойовому чергуванні, від сьогодні залишаються без енергопостачання через борги за спожиту електроенергію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергопостачальної компанії ВАТ "Запоріжжяобленерго", що забезпечує постачання електроенергії споживачам Запорізької області, "керівництво компанії ухвалило рішення з 6 жовтня припинити енергопостачання всіх військових частин на території Запорізької області, включаючи ті, що перебувають на бойовому чергуванні".

За даними прес-служби, таке рішення ухвалено тому, що військові частини не розраховуються за спожиту електроенергію.

"З червня кожного місяця до наявних боргових зобов`язань додавалося по 250 тис. грн., і на початок жовтня загальна сума заборгованості військових підрозділів Запорізької області становила понад 9 млн. грн. Однак запропонована у вересні Кабінетом Міністрів України схема взаєморозрахунків, згідно з якою військові частини мали розрахуватися за спожиту електроенергію, так і не почала працювати, оскільки хоча її схвалило обленерго, вона не знайшла підтримки в інших структур, зокрема, у НАК "Нафтогаз України", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що "оскільки "ВАТ "Запоріжжяобленерго" не може відшкодовувати боргові зобов`язання військових за рахунок власних коштів, вона змушена вдатися до заходів, передбачених законодавством".

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня військові частини, що дислокуються на території Запорізького регіону (окрім тих, що перебувають на бойовому чергуванні) вже відключали від енергозабезпечення. Причиною стали борги за спожиту електроенергію, які з 2001 року щороку нарощувала квартирно-експлуатаційна частина, яка є єдиною структурою, що акумулює і розподіляє кошти, що виділяються Міноборони на оплату поточних витрат усіх військових частин регіону. Щоб не допустити відключення з 20 вересня і бойових частин, Кабмін ухвалив рішення про погашення боргу через взаємозаліки.