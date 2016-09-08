Прокуратура звинувачує поліцейських у недбалості, що призвела до смерті людини під час конфлікту в Крюківщині

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Установлено, що працівникам Києво-Святошинського відділу Головного управління Нацполіції в Київській області стало відомо про можливі протистояння та сутички за участі сотні озброєних людей на території товариства майже за добу до початку подій», - йдеться у повідомленні.

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Проте, зазначають в прокуратурі, працівники поліції не відреагували належним чином на неодноразові повідомлення про зухвале захоплення підприємства – вони не протистояли та не втручались у незаконні дії озброєних молодиків.

«Як наслідок, бездіяльність правоохоронців призвела до вбивства людини. І навіть після цього вони не спромоглися оглянути місце події з метою виявлення знаряддя злочину, а також своєчасно затримати людину, яка скоїла смертельні постріли», - констатує прес-служба.

У відомстві наголосили, що лише після неоднаразових вимог та вказівок прокуратури Київської області поліцейські провели слідчу дію.

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Зважаючи на бездіяльність поліцейських та настання тяжких наслідків, прокуратурою Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

У прокуратурі запевнили, що в рамках досудового розслідування буде надана правова оцінка діям кожного з правоохоронців.

На даний час досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня у селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області група чоловіків чисельністю понад 200 осіб намагалася захопити спиртопереробне підприємство "ХІМАКС". Внаслідок інциденту один чоловік загинув, ще одну особу було травмовано.

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Тіло вбитого чоловіка було знайдено поліцією згодом біля паркану підприємства.

За даними поліції, загиблий належав до групи нападників.

За цим фактом відкрито два кримінальних провадження за статтями хуліганство і вбивство.