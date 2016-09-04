Під час спроби захоплення підприємства на Київщині загинула людина – поліція
14:53, 04 вересня 2016Інциденти
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Під час спроби захоплення невідомими особами підприємства на Київщині одна людина загинула, ще одну травмовано.
Внаслідок інциденту постраждали двоє осіб \ УНИАН
Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Київської області, сьогодні вранці невідомі здійснили напад на охоронців фірми, розташованої у селі Крюківщина Києво-Святошинськогорайону, з метою її захоплення.
Внаслідок інциденту постраждали двоє осіб: один чоловік загинув, ще один – травмований.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Поліція встановлює особи потерпілих та всі обставини для надання правової кваліфікації події. Керівництво Головного управління поліції Київщини взяло на особистий контроль розслідування цього правопорушення.
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