Вінницькі рятувальники знешкодили 8 протитанкових мін

Військовослужбовці саперного батальйону у Вінницькій області знешкодили 8 протитанкових мін часів Великої Вітчизняної війни, які були знайдені в одному з приватних господарств села Андрушівка Погребищенського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, під час робіт з вилучення трьох протитанкових мін, що були виявлені у дворі будинку 47-річного господаря, військовослужбовці саперного батальйону натрапили ще на 5 мін подібного типу. Наразі всі боєприпаси вилучені, вивезені на полігон та знищені. Під час знешкодження мін населення села евакуйоване не було.

Як повідомляв УНІАН, в селі Андрушівка Погребищенського району Вінницької області в приватному господарстві під час земляних робіт було виявлено 3 протитанкові міни часів Великої Вітчизняної війни. Боєприпаси знаходились під охороною міліції, а також вирішувалось питання про евакуацію близько 500 жителів села на період проведення робіт із знешкодження боєприпасів.