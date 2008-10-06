Курс гривні на міжбанку впав нижче 5,30 грн. за долар

На українському міжбанківському валютному ринку тривало падіння курсу української валюти, і сьогодні він подолав рівень 5,3 грн./дол.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту казначейства «БМ Банку» Тарас КИЯК.

Національний банк України на ринок не виходив.

«Якщо так триватиме, то, я думаю, що курс може сягти рівня 5,5 грн./дол.», - сказав Т.КИЯК.

За словами дилерів, сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися на рівні 5,16-5,22, до закриття торгів котирування були на рівні 5,32-5,33 грн./дол.

Нагадаємо, минулої п`ятниці, після тривалої перерви НБУ вийшов на ринок з продажем іноземної валюти за курсом 5 грн. за 1 дол. Але це не надало суттєвої підтримки гривні.