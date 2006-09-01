Що робити Україні із 100 млрд. доларів...

Світовий банк рекомендує Україні протягом подальших десяти років здійснити капіталовкладення в економіку країни в обсязі 100 млрд. дол. для підтримки її прагнень наближення до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про ці рекомендації СБ повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ під час виступу в київському Національному університеті ім. Т.Шевченка у п`ятницю.

Так, за словами М.АЗАРОВА, СБ рекомендує здійснити капіталовкладення в сферу енергетики на рівні 30 млрд. дол., транспорт - 5 млрд. дол., житлово-комунальне господарство – 14 млрд. дол., сільське господарство і земельні реформи – 9 млрд. дол., охорону здоров`я – 6,5 млрд. дол., на екологію – 15 млрд. дол., в підтримку ринкових інститутів – 4 млрд. дол., інше - 16,5 млрд. дол.

«Всього 100 млрд. дол. за десять років, тобто 10 млрд. дол. нам треба вкладати щорічно в такі напрями діяльності, які вони нам говорять. А ми і без них знаємо, що треба вкладати, і не 10, а може, значно більше», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН у СБ, найближчим часом буде обнародувано підготовлений Світовим банком Огляд державних фінансів України, на витяги з якого посилався М.АЗАРОВ в своєму виступі.