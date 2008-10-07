Міст, який відкрила Тимошенко, впав через два місяці

Тимчасовий міст, урочисто відкритий прем`єром Юлією Тимошенко 25 серпня, коли повінь на Західній Україні пішла на спад, не протримався і двох місяців.

Минулої ночі із-за сильної зливи міст був підмитий річкою, із-за чого дорога державного значення Стрій-черновци-мамалига, яка також є об`їзною для обласного центру Прикарпаття, була перекрита.

Як пояснили «ПІК Україні»в Івано-Франківській обласній службі автомобільних доріг, нічого несподіваного в тому, що мосту прийшов кінець. «Це САРМ – середній армійський міст. Він тимчасовий і розрахований на 360 куб. м води в секунду, - говорить перший заступник начальника служби Микола Кузьма. – А вода текла швидше, та і рівень піднявся на 1,5 м. Це для такого моста багато».

За словами Кузьми, поряд з горе-мостом вже будується новий – довший і міцніший. «Він розрахований на 1500 куб. м в секунду», - говорить він. Грошей на будівництво нової споруди, за словами Миколи Кузьми, вистачає. І до зими влади вже обіцяють здати його в експлуатацію.