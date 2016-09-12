На Львівщині вшанували пам'ять останнього головнокомандувача УПА Кука (фото, відео)

На Львівщині вшанували пам'ять останнього головнокомандувача УПА, генарал-хорунжого Василя Кука, цьогоріч виповнюються 9-ті роковини смерті провідника націоналістичного підпілля, повідомляє Gazeta.ua.

Біля меморіалу "Борцям за волю України", розташованому на його малій батьківщині – в селі Красне Буського району відбулося громадське віче та молебень. Покласти квіти до могили Василя Кука прибули представники обласної влади, ветеранських організацій, "Пласту" та ін.

Як зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка, важко повірити, що на плечі одної людини може випасти такий великий тягар. Адже окрім посади головнокомандувача УПА Василь Кук був головою Проводу ОУН в Україні та головою Генерального секретаріату Української головної визвольної ради.

"Сьогодні можна впевнено сказати, що якби не боротьба УПА, не було б шестидесятників, та не було б відновлення 1991 року незалежності України. Вони в лісах і криївках гордо тримали честь української держави", - наголосив губернатор.