На Дніпропетровщині сплюндрували меморіальну дошку Чорноволу (фото)

Про це повідомив місцевий громадський активіст і письменник Сергій Злючий, передає Радіо Свобода.

За його словами, дошка була обмальована фарбою. Сергій Злючий називає це актом вандалізму. Як зауважив активіст, меморіальний знак був встановлений силами громадськості на однойменній вулиці нещодавно – 21 серпня нинішнього року.

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Як зазначив Сергій Злючий, активісти самі повернуть дошці належний вигляд. Місцева поліція поки не відреагувала на інцидент.

2016 року в Кам’янському в рамках декомунізації вулицю Щербицького було перейменовано на В’ячеслава Чорновола. Напередодні Дня Незалежності активісти власним коштом встановили на вулиці відповідний меморіальний знак. Під час урочистостей окремі жителі висловлювали невдоволення.