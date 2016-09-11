У Полтаві невідомі пошкодили п'ять меморіальних дошок учасникам АТО

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Полтавської області.

Вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що зловмисники розбили пам'ятну дошку на фасаді школи №38. Крім того, в неділю вранці охоронець школи №11 повідомив про пошкодження дошки на фасаді навчального закладу. Аналогічні правопорушення виявили вранці охоронці гімназії №4 та ліцею №1.

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Крім того, зловмисники пошкодили меморіальну дошку, встановлену на фасаді Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.

За фактами пошкодження меморіальних дошок відкрито кримінальні провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Розпочато досудове розслідування.