Кабмін дозволив Аграрному фонду закупити на біржі 400 тис. тонн зерна

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 2 вересня дозволив Аграрному фонду закупити на Аграрній біржі для формування державного продовольчого резерву 400 тис. тонн продовольчого зерна врожаю 2006 року.

Текст постанови міститься на Урядовому порталі.

Згідно з документом, зерно дозволено закупити за цінами, що не перевищують середньозважені ціни, які склалися на акредитованих товарних біржах та Аграрній біржі протягом останніх трьох торгових сесій, та максимальні ціни, встановлені на 2006/07 маркетинговий рік.

Цим же документом Мінагрополітики доручено вжити заходів для забезпечення ефективного використання зернових складів ДАК “Хліб України” для зберігання зерна державного продовольчого резерву, державного матеріального резерву та регіональних ресурсів.

Документом також надано доручення місцевим органам влади закупити необхідну кількість зерна для місцевих резервів.

Як повідомляв УНІАН, зараз біржева ціна на зерно 3-го класу становить 700-720 грн. за тонну, 4-го класу – 680-700 грн. за тонну.