Перша леді Німеччини побувала в Одесі

В Одесі з ознайомлювальним візитом побувала дружина президента Німеччини Ева Луїза КЕЛЛЕР, яка вперше відвідала Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, метою візиту, за словами патронеси Національного комітету ЮНІСЕФ у Німеччині Е.КЕЛЛЕР, є «знайомство з тим, яку допомогу надає ця організація Україні».

Разом із дружиною Президента України Катериною ЮЩЕНКО висока гостя відвідала Одеський обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом (СНІД-центр), Центр денного перебування ВІЛ-позитивних людей та освітній центр для «дітей вулиці».

За словами Е.КЕЛЛЕР, яка відвідала Одесу з неофіційним візитом, «боротьба з ВІЛ/СНІД в Одесі особливо актуальна, оскільки місто займає друге, після Донецька, місце в Україні за поширеністю цього захворювання». Вона також нагадала, що з 1 червня цього року в Україні й, зокрема, в Одесі почалася кампанія «Об`єднуємося заради дітей, об`єднуємося проти СНІД» під патронатом НК ЮНІСЕФ у Німеччині.

«ВІЛ - це бомба уповільненої дії, й поширення інфекції в Україні, особливо серед молодих людей, викликає велику тривогу. Але ми ще можемо зупинити епідемію, якщо почнемо діяти зараз», – підкреслила Е.КЕЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Дитячий фонд Організації Об`єднаних Націй (ЮНІСЕФ) існує понад 60 років. Займається вирішенням довгострокових завдань із забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей у 157 країнах світу.