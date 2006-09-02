Студенти цього року армії не потрібні

Студенти, які цього року вступили до вищих навчальних закладів, не призиватимуться на строкову службу до Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції у Львові міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Студенти, які поступили цього року, не будуть призвані в армію, як солдати, тому що 2010 рік – це останній рік, коли буде призов на військову службу – після цього, згідно з рішенням Президента – буде контрактний принцип комплектування Збройних Сил на добровільній основі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що через непотрібність в країні буде значно скорочена кількість військових кафедр. За словами міністра, сьогодні на обліку військових комісаріатів перебуває 7 млн. осіб, з них 600 тис. офіцерів. А.ГРИЦЕНКО переконаний, що в найближчі 10 років взагалі можна призупинити підготовку офіцерів запасу. Міністр також наголосив, що є достатня кількість вже підготовлених офіцерів, які нещодавно проходили службу в армії і готові посилити ЗСУ у випадку необхідності.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що Міноборони вже протягом двох років відмовилось від підготовки офіцерів запасу і не витрачає кошти на ці потреби.