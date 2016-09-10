На Рівненському полігоні вибухнув гранатомет, постраждали семеро військових

Як повідомив кореспондента УНІАН керівник прес-центру Оперативного командування "Захід" Анатолій Прошин, вибух стався через порушення правил техніки безпеки одним із військовослужбовців, який був призваний на військові збори.

Під час проведення занять усі військовослужбовці перебували в засобах індивідуального захисту (бронежилетах, касках), що звело ризик до мінімуму.

Особовому складу була надана кваліфікована перша медична допомога фахівцями медичної роти бригади.

Як зауважив Прошин, наразі четверо постраждалих внаслідок вибуху перебувають у госпіталі в Рівному, двох направлено до Києва, одного – до Львова.

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За наказом командувача військ оперативного командування негайно були припинені всі заняття. Цей випадок доведено до особового складу що знаходиться на полігоні.

Військовим прокурором Рівненського гарнізону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення" за фактом отримання вогневого поранення військовослужбовцями.