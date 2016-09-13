"Половину речей для військових не купують": Бірюков розповів про дірки у фінансуванні ЗСУ

Таку позицію висловив радник президента Юрій Бірюков, повідомляє 112.ua.

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"Це (129 мільярдів гривень - УНІАН) не тільки на оборону, ще й на безпеку. Міністерству оборони на сьогоднішній ранок з цих 129 млрд передбачалося дати всього 51 млрд", - сказав Бірюков.

За його словами, генштаб Міноборони надіслав запит до Мінфіну на 108 млрд грн. Така сума є оптимальною, на його думку, але економіка на даний момент "не в змозі осилити таку суму на Міноборони".

Він зазначив, що в ООН будуть дуже наполегливо просити з 5% ВВП на сектор безпеки і оборони 3% виділити на Міноборони. В такому випадку вийде більше 70 млрд грн, уточнив Бірюков.

"Структура витрат Міноборони – це близько 60% просте поїдання бюджету. Решта 40% - це закупівля озброєння, його ремонт, закупівля речей...", - сказав радник президента.

За його даними, в Україні половину речей для військовослужбовців не купують, бо на це не дають грошей.

"Речове забезпечення у нас профінансовано на 54% (...) Якщо речового напрямку у нас близько 170 позицій, які ми повинні закуповувати, закуповується половина позицій, друга половина не купується. Парадна форма, яка прописана в документах Міноборони, ми зобов'язані її видавати військовослужбовцям, але її не видають c 2007-2008 року, на неї просто не дають грошей", - повідомив Бірюков.