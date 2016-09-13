Турчинов розповів, як розраховував темпи першої хвилі мобілізації за кількістю берців

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

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"У 2014 році, коли був колосальний дефіцит часу, фінансів, матеріальних ресурсів, зброї, всього... я провів велику кількість переговорів з нашими зарубіжними партнерами. Нагадував їм про Будапештський меморандум, говорив, що треба допомогти. Але наші партнери плескали по плечу і говорили, мовляв, тримайтеся, ми будемо впливати на Росію дипломатичним шляхом. Мене постійно просили не брязкати зброєю, не проводити мобілізацію, загалом, "не провокувати Росію". Мені дали чітко зрозуміти, що, якщо збройні сили РФ вторгнутися на територію континентальної України, нам не зможуть надати військову допомогу", - розповів Турчинов.

За словами секретаря РНБО, на той момент він чітко розумів, що ніякі дипломатичні зусилля не зупинять агресію Росії - вона буде рахуватись тільки з силою.

"Ми повинні були захистити свою країну. Ми почали підготовку військ і їх перекидання з Заходу на Схід. Я підписав Указ про мобілізацію. Була створена Нацгвардія, в МВС почали формуватися добровольчі батальйони... Я темпи першої мобілізації розраховував за кількістю берців, які зможуть випустити наші підприємства. Солдатів просто не було у що взути!..Тоді нам не дали жодного патрона. Не кажучи вже про більш складне озброєння", - зазначив Турчинов.

Він підкреслив, що сьогодні ми знаходимося в ситуації, коли "у нас є чим воювати, і є кому воювати. Хоча ні однієї одиниці летальної зброї ми від наших партнерів досі не отримали."