У Стокгольмі оголосили Нобелівського лауреата з літератури
14:29, 09 жовтня 2008Суспільство
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Французькому письменнику - 68 років
|Жан-Марі Гюстав ле Клезіо
Популярність до Леклезіо прийшла в 1963 році, коли він опублікував свій дебютний роман "Le Proces-Verbal" ("Протокол"). Книга принесла йому номінацію на Гонкурівську премію і премію Ренодо.
Церемонія вручення лауреатові Нобелівської премії, що складається із золотої медалі, диплома Шведської Королівської академії і чека на 10 мільйонів шведських крон (1,42 мільйона доларів або 1,02 мільйона євро), відбудеться у Стокгольмі 10 грудня 2008 року.
Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року. Лауреатом премії в 2007 році була британська письменниця Доріс Лессінг.
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