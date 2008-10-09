У Стокгольмі оголосили Нобелівського лауреата з літератури

68-річний французький письменник Жан-Марі Гюстав ле Клезіо (Jean-Marie Gustave Le Clezio) названий лауреатом Нобелівської премії з літератури 2008 року. Його ім`я назване на прес-конференції у Стокгольмі 9 жовтня.

Популярність до Леклезіо прийшла в 1963 році, коли він опублікував свій дебютний роман "Le Proces-Verbal" ("Протокол"). Книга принесла йому номінацію на Гонкурівську премію і премію Ренодо.

Церемонія вручення лауреатові Нобелівської премії, що складається із золотої медалі, диплома Шведської Королівської академії і чека на 10 мільйонів шведських крон (1,42 мільйона доларів або 1,02 мільйона євро), відбудеться у Стокгольмі 10 грудня 2008 року.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року. Лауреатом премії в 2007 році була британська письменниця Доріс Лессінг.

Лента.ру