Ківалова нагородили орденом

Тривають святкування з нагоди 212 річниці дня міста Одеси. Сьогодні там відкрили церкву Святої Тетяни. Гроші на храм дав Сергій Ківалов, який запевнив, що кошти давали студенти, викладачі Одеської національної юридичної академії та мешканці міста. Доньку Ківалова також звуть Тетяною.

Ківалов отримав нагороду від УПЦ МП та орден Архієпископа Радонєжского від Архієпископа Московського та всея Руси Олексія. Освятив церкву Київський Митрополит Володимир.

5 канал