Одеські прикордонники затримали молдованку, яку Інтерпол розшукує за торгівлю людськими органами
13:54, 15 вересня 2016Суспільство
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В Одеській області прикордонники затримали громадянку Молдови, яка розшукується Інтерполом за торгівлю людськими органами.
В Кучургані затримали громадянку Молдови, розшукувану за торгівлю органами / dpsu.gov.ua
Як повідомив УНІАН офіцер прес-служби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Одеській області Олександр Яковенко, 15 вересня близько 7:00 під час проведення паспортного контролю в пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали громадянку Молдови, яка є в базі Інтерполу.
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«Правоохоронцями Молдови вона розшукується за торгівлю людськими органами», - зазначив Яковенко.
Жінку передано співробітникам Національної поліції, про затримання повідомлено Укрбюро Інтерполу в Києві.
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