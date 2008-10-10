У Києві міліція затримала п'яного помічника прокурора
12:02, 10 жовтня 2008Суспільство
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Медведько призначив перевірку
У зв’язку із повідомленням на одному з центральних телеканалів про інцидент, що стався вночі 9 жовтня з помічником прокурора Подільського району столичної прокуратури Ярославом СТРУЧКОМ, Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив комплексну перевірку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Про результати перевірки буде повідомлено громадськість через засоби масової інформації, запевнили в прес-службі.
Як повідомлялося, Я.СТРУЧОК був затриманий правоохоронцями у нетверезому стані та доставлений до райвідділу міліції.
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