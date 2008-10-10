У Києві міліція затримала п'яного помічника прокурора

У зв’язку із повідомленням на одному з центральних телеканалів про інцидент, що стався вночі 9 жовтня з помічником прокурора Подільського району столичної прокуратури Ярославом СТРУЧКОМ, Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив комплексну перевірку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Про результати перевірки буде повідомлено громадськість через засоби масової інформації, запевнили в прес-службі.

Як повідомлялося, Я.СТРУЧОК був затриманий правоохоронцями у нетверезому стані та доставлений до райвідділу міліції.