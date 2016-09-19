В Одеській області невідомі захоплюють супермаркети однієї з мереж (фото)

Як повідомляє южненське видання "Re:пост", у місцевому "Віртусі" близько 50 озброєних чоловіків з'явилися в 6 ранку.

Невідомі люди увірвалися на територію гуртожитку, де проживали працівники супермаркету, і почали конфлікт. Як повідомили свідки події, вигнали на вулицю всіх проживаючих в гуртожитку, включаючи 4-річну дівчинку - дочку співробітників магазину.

Пізніше "розбірки" перейшли на вулицю. Як розповідають очевидці, представники двох конфліктуючих сторін почали бійку.

На місці були присутні співробітники Южненського міськвідділу поліції, які лише спостерігали за подіями.

Люди, що зайняли територію магазину, залишилися в ньому і приміщеннях, де знаходиться гуртожиток. Співробітники магазину написали заяву в поліцію, інформацію занесено в єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як зазначає видання, відомо, що захоплення магазину не було несподіванкою для керівництва. За словами його співробітників, інформація про те, що можливий подібний напад, їм була відома заздалегідь. 15 вересня магазин був закритий на "переоблік", а вітрини заклеєні картоном.

На допомогу були викликані "хлопці", які повинні були захистити інтереси южненскої філії. Однак кількість "гостей" та їх підготовка "перевищили очікування южненців". До того ж, як повідомляється, що близько 19:00 до загарбників надійшло підкріплення.

За даними видання, має місце майновий спір. За право володіння мережею магазинів борються два власника. Спір проходить в суді, рішення суду поки не представлено.

Крім того, 18 вересня аналогічний напад відбувся на магазин "Віртус" в Чорноморську (Іллічівську) на вулиці Парковій, 2.

Як повідомляє "Думська", за словами очевидців, кілька людей спортивної статури закрилися в магазині, попередньо вигнавши звідти співробітників. Поліція, що прибула на місце, вела переговори із загарбниками, але безрезультатно.

За свідченнями очевидців, близько полудня правоохоронці вирішили взяти будівлю штурмом, використовуючи димові шашки і попереджувальну стрілянину.

Однією з причин захоплення магазину називають те, що орендар не заплатив за оренду господареві приміщення.

Напередодні "розборок" на вікнах магазину було повішено табличку "переоблік".

За даними УСІ, під час захоплення магазину було використано газову зброю.

Видання також наводить коментар лідера Одеського автомайдану Євгена Рєзвушкіна, який був присутній на місці подій.

"Якась київська охоронна фірма захопила магазин. Місцеві жителі зібралися і вигнали їх. Сумки вивозив персонал магазину, але всередині купа сумок, зібраних грабіжниками. Це не перший магазин, в який вони заходять - і скрізь одна і та ж історія. Поліція нічого не робила. Автомайдан тут просто спостерігає", - розповів той.

Ситуацію прокоментувала виданню також заступник начальника відділу комунікацій одеської поліції Анастасія Якубенко.

"Старий власник "Віртуса" і новий не могли домовитися на рахунок того, щоб старий вивіз всі свої речі. Коли на місце прибули співробітники поліції, було домовлено, щоб по 5 осіб з кожної сторони поїхали в юридичну фірму, щоб надати документи з кожної сторони і вивезти те, на що кожен має право", — розповіла вона.

Якубенко повідомила, що коли представники сторін разом з поліцією повернулися до супермаркету з юридичної компанії, почався вивіз речей. В цей час до супермаркету під'їхало 30 невідомих людей, які відкрили вогонь з травматичної зброї по склу магазину. Затримати їх не вдалося. Вони зникли з місця події. Ніхто не постраждав. В Чорноморський відділ поліції був доставлений один чоловік, але через 3 години його відпустили, оскільки "йому нічого не можна було поставити".

Повідомляється, що директор "Віртуса" Тетяна Муляр звинуватила у спробі захоплення супермаркету екс-прокурора Одеської області Миколи Стоянова і одесита Валерія Вайнермана – співзасновника ТОВ "АСС" і засновника компанії "Фудмаркет".

За попередніми даними, супермаркет не буде працювати декілька днів, оскільки в результаті вчорашніх подій пошкоджені і порвані системи, необхідні для його функціонування.

Зазначимо також, що 8 вересня вранці близько 40 чоловіків спортивної статури, багато з яких приховували обличчя під масками, також зайшли в торговий центр "Віртус" на проспекті Небесної Сотні (Маршала Жукова), 83 в Одесі і забарикадувалися всередині.

За інформацією поліції, причиною того інциденту став судовий спір між двома підприємцями, які претендують на приміщення, в якому зараз розташовується цей одеський "Віртус".