На «Міттал Стіл Кривий Ріг» виявили вагон з радіоактивним брухтом
15:58, 04 вересня 2006Суспільство
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Рівень випромінювання в 25 разів перевищує норму
На металургійному комбінаті ВАТ „Міттал Стіл Кривий Ріг” 2 вересня виявлено залізничний вагон з металобрухтом, з рівнем радіоактивного випромінювання, що в 25 разів перевищує норму.
Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Дніпропетровській області
Радіоактивний металобрухт вилучено та буде утилізовано фахівцями підприємства «Радон».
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