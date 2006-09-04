На «Міттал Стіл Кривий Ріг» виявили вагон з радіоактивним брухтом

На металургійному комбінаті ВАТ „Міттал Стіл Кривий Ріг” 2 вересня виявлено залізничний вагон з металобрухтом, з рівнем радіоактивного випромінювання, що в 25 разів перевищує норму.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Дніпропетровській області

Радіоактивний металобрухт вилучено та буде утилізовано фахівцями підприємства «Радон».