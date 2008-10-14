Під Києвом зіткнулися маршрутка, вантажівка і два легковики

На Київщині внаслідок зіткнення вантажівки, маршрутки та двох легковиків 1 особа загинула, 4 травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вранці 13 жовтня поблизу селища Ворзель, на автошляху Київ-Ковель, сталося зіткнення вантажівки, маршрутного мікроавтобусу та двох легкових автомобілів.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій мікроавтобусу, а його 4 пасажири з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані до районної лікарні.