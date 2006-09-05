У Києві під час затримання злочинець убив міліціонера

Міліція оголосила у розшук злочинця, який учора у Києві вбив міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві, учора близько 19.00 у Печерському районі Києва за адресою вул. Кіквідзе, 19 відбувалося затримання небезпечного злочинця МАКУШКА Сергія Миколайовича.

Під час затримання злочинець пострілом з пістолета вбив працівника міліції та зник. Втікаючи, сам він дістав вогнепальне поранення в ногу.

Головне управління МВС України в м. Києві просить громадян, якщо вони бачили чоловіка, схожого за прикметами, телефонувати: 278-36-83 або 02.

Прикмети злочинця: міцна статура, обличчя овальне, волосся темне до плечей, внаслідок поранення кульгає. Був одягнений у бежевий джинсовий короткий піджак, світлі брюки.