Вінничанин отримав 14 років за те, що "зливав" таємні плани ЗСУ "міністру оборони ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, Вінницький міський суд виніс відповідне рішення 22 вересня.

Державний обвинувач прокуратури Вінницької області довів під час судового засідання, що обвинувачений протягом квітня-червня 2015 року сприяв діяльності терористичної організації «ДНР» та надавав представнику спецслужби іноземної держави - Російської Федерації - відомості, які становлять державну таємницю.

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Відомості стосувались маршрутів пересування військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України, матеріально-технічного забезпечення, задумів української сторони щодо тактики та напрямів ведення бойових дій.

Особи, яким передавались таємні відомості, є представником ГРУ ГШ МО РФ (позивний «Старшина») та «міністр оборони» так званої «ДНР» Едуард Басурін.

Прокурор орієнтував суд на призначення 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в березні Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у тероризмі та шпіонажі співробітнику Головного розвідувального управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії Ренату Біктагірову на прізвисько «Старшина».