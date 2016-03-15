СБУ заочно повідомила про підозру в шпигунстві та тероризмі російському ГРУшнику з Самари (фото)

Як повідомляє прес-центр спецслужби, слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють мешканця Самари на прізвисько «Старшина» у шпигунстві та створенні терористичної групи (ч. 1 ст. 114 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, Біктагіров як координатор діяльності диверсійних груп терористів «ДНР», упродовж 2014-2015 років створив та керував агентурною мережею з числа проросійськи орієнтованих громадян.

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Його інформатори збирали дані про місця дислокації, маршрути пересування та ротацію, час висунення на позиції українських підрозділів. Потім ця інформація використовувалася у проведенні підривної діяльності проти органів державної влади та військових підрозділів, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Стосовно російського шпигуна та терориста триває заочне досудове розслідування.