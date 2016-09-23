Харківські митники виявили велику партію наркотиків
Порушник намагався вивезти до Росії, приховуючи в технологічних порожнинах свого авто, 11 кілограмів наркотиків.
Сьогодні вранці в пункті пропуску "Гоптівка" в ході спільних оперативних заходів Харківської митниці ДФС та УСБУ в Харківській області, за участю співробітників УВБ ГУ ДФС у Харківській області було виявлено понад 11 кілограмів речовини рослинного походження та 2 пневматичних пістолети.
Про це повідомляє офіційний портал Державної фіскальної служби України.
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"Наркотичні засоби громадянин України намагався вивезти до Росії, приховуючи в технологічних порожнинах свого авто", - йдеться в повідомленні.
За вказаним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, у міжнародному аеропорту "Одеса" прикордонники затримали громадянина Великої Британії, який намагався провезти наркотичні речовини в мобільному телефоні.