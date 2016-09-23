Україна має сама покарати Філліпса за його провокації під час обміну полонених – посол Британії

Про це йдеться у повідомленні Посольства Британії в Україні.

"Я бачила відеозапис обміну полоненими минулого тижня та, як Ірина Геращенко і Уляна Супрун, приголомшена поведінкою Грема Філліпса щодо Володимира Жемчугова. На моє переконання, це не журналістика. Багато людей закликали Велику Британію позбавити його паспорта. Пан Філліпс не здійснив правопорушення у Великій Британії, яке могло б стати підставою для британського уряду заборонити йому виїзд за межі країни. Якщо він порушив українське законодавство, то це повноваження української влади вирішити, які дії вона вважає за потрібне вчинити щодо пана Філліпса в Україні", - заявила Гоф.

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"Окремо хочу відзначити особливу роботу Геращенко в гуманітарній сфері. Як в усіх конфліктах, люди, які живуть біля або у зоні конфлікту, страждають найбільше. І її робота не дає нам про це забути", - додала Гоф.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня під час обміну полоненими Філліпс прорвався в карету швидкої допомоги, де знаходився Володимир Жемчугов, і почав ставити чоловікові провокаційні питання. Тяжкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року.

Філліпс наполегливо з'ясовував, хто «зомбує» Жемчугова, а також запитав: «А кому ти потрібен зараз безрукий?» На що українець відповів: «Я потрібен своїй Батьківщині. Україна своїх не кидає».

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Відео з поведінкою британського журналіста показали у Комітеті з питань свободи слова ПАРЄ.

17 вересня також був звільнений співробітник ООН Юрій Супрун, якого утримували в полоні з квітня цього року.

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко закликала владу Великої Британії вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити пропагандистську діяльність журналіста Грема Філліпса в Україні.