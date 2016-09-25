У Закарпатській області затримали 6 нелегальних мігрантів з Іраку та Сирії

У Закарпатській області затримано 6 нелегальних мігрантів з Іраку та Сирії.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонний наряд від мобільної прикордонної застави «Мукачеве» Мукачівського загону та представники Нацполіції зупинили для перевірки мікроавтобус «Мерседес Віто» української реєстрації на стаціонарному посту н.п. Нижні Ворота.

За кермом іномарки був громадянин України та як пасажирка з ним прямувала ще одна громадянка України. Також правоохоронці виявили в автомобілі 3 громадян Іраку та 3 громадян Сирії, які мали документи на право проживання на території України, терміни дії яких закінчилися.

Крім того, в авто їхали двоє громадян Великої Британії (азіатської зовнішності) – чоловік, в якого був закордонний паспорт, та жінка, яка не мала документів та запевняла, що забула їх в готелі у Львові. Громадяни пояснювали, що їдуть до Ужгорода для участі у фестивалі, але чому саме о 1.00 ночі - відповісти не змогли.

Усіх затриманих осіб передано співробітникам поліції.