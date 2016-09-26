СБУ затримала чоловіка, що закликав до створення "поліської народної республіки"

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник управління СБУ в Рівненській області Інна Ілючок, у листівках, які зловмисник намагався розповсюдити серед жителів північних районів Рівненської області, були заклики щодо ліквідації Української державності, створення на території України незалежного державного утворення так званої «поліської народної республіки», організації масових заворушень.

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Слідчим відділом Управління СБ України у Рівненській області 23 вересня відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Сепаратисту повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.