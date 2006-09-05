Погода на 6-10 вересня

У середу, 6 вересня, на території України буде хмарно з проясненнями. В західних областях без опадів. На решті території часом йтиме невеликий дощ, на півдні - окремі грози. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 8-13°, на півдні - до 16°, в західних областях місцями - 4-9° тепла; вдень - 13-18°, у південній частині та західних областях місцями - 20-23°.

7-8 вересня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східних областях 7 вересня невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вночі - 9-14°, на узбережжі морів - до 17° (7 вересня у західних областях - 7-12°); вдень 7 вересня - 20-25°, на півночі Лівобережжя, у Полтавській та Дніпропетровській областях - 18-23°, 8 вересня в Україні - 22-27°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 14-19°.

9-10 вересня переважно без опадів. Температура вночі - 9-15°, на півдні - до 17°; вдень - 23-28°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями - до 30°.

У зв`язку з утриманням високої водності 5-8 вересня на річках Волинської області при підвищенні рівнів води інтенсивністю 1-3 см за добу очікується подальше підтоплення (затоплення) заплав, сільгоспугідь в Ратнівському, Любешівському районах, підтоплення окремих населених пунктів, господарських об`єктів.

У Києві та області 6 вересня хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у Києві та місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі - 10-12°, вдень - 16-18°, по області вночі - 8-13°, вдень - 13-18°.

7-8 вересня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°; вдень 7 вересня - 20-25°, 8 вересня - 22-27°.

9-10 вересня переважно без опадів. Температура суттєво не зміниться.