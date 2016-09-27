Нік Вучич: мої діти не ходитимуть до школи

Про це ТСН заявив легендарний австралієць Нік Вуйчич під час свого другого візиту в Україну.

"Україна значно просунулася вперед стосовно адаптації людей з обмеженими можливостями у суспільстві. Це серйозний крок! Це прорив! І це дуже важливо! Але тут не можна зупинятися. Передусім – підтримувати батьків, допомагати їм не соромитися власних дітей з особливими потребами. Треба допомагати таким людям. Наприклад, помогти візочникам подолати страх перед зовнішнім світом. Бізнес має давати таким людям роботу. Це мають бути спільні зусилля уряду, системи освіти, засобів масової інформації і просто людей", - переконаний всесвітньо відомий чоловік.

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За його словами, змиритися з втратою того, що мав, значно складніше, ніж не мати взагалі. І це велика психологічна проблема для всіх інвалідів. "Набагато складніше втратити кінцівки, ніж народитися без них. Я іншого життя не знаю. Але хочу, щоб ці люди знали – треба вирішувати проблеми тоді, коли вони виникають. Ми не можемо передбачити, як обернеться катастрофічна на перший погляд ситуація, якщо дати їй шанс. Треба мати віру – і все буде", - радить Вуйчич.

Сьогоднішнє життя дає людям із фізичними вадами великі можливості, яких не було в минулому. "Мені не потрібні руки чи ноги. Я знаю, що технології справді сягнули небачених висот і ми навіть пробували деякі з них, коли мені було 6 років. Та це не для мене. Я не прагну мати кінцівки. Я не прагну водити машину, чи щось таке. Але якщо одного дня я зможу прокатати свою родину на човні, я буду більш ніж щасливий. Це наступний пункт у моєму списку до виконання", - зізнається він.

Також Нік додає, що думав і про третю дитину. "У нас двоє хлопців, і ми би хотіли дівчинку. Але якщо буде ще один хлопчик, отже, досить вже дітей. Це дуже складно. Батьківство – відповідальна річ. Я б дуже хотів набагато більше допомагати своїй дружині по господарству. У цьому сенсі ми говорили про третю дитину. Але вже, мабуть, через кілька років", - зізнався австралієць. І додав, що своїм дітям хоче прищепити власне розуміння справжніх людських цінностей. "Вони не ходитимуть до школи. Ми подорожуватимемо світом разом із дітьми, аби вони на власні очі побачили, що таке справжня бідність, хвороби, смерть... І зрозуміли, що треба бути вдячним за те, що маєш, і бути частиною позитивних змін", - розповів він.

Вуйчич подякував українцям за зустріч і назвав усіх ветеранів АТО "неймовірними". "Ваш приклад може надихнути і врятувати інших людей. І я допоможу вам із цим", - пообіцяв він.

Нік Вуйчич прилетів до Києва за сприяння телеканалу 1+1 рівно на день – поділитися досвідом життя без перепон. Тут йому презентували український проект "Переможці", присвячений пораненим АТОвцям. Послухати лекцію легендарного австралійця у столичний Палац спорту прийшли тисячі людей. Для того, аби на виступ потрапили всі охочі, там за одну ніч змайстрували пандус. Роботи були проведені на гроші мецената.

Тут йому презентували український проект "Переможці", присвячений пораненим АТОвцям, куратором проекту «Переможці», є ведуча ТСН Соломія Вітвіцька.