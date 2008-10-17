У Києві скоєно замах на співробітника СБУ

Учора, 16 жовтня, близько 21.00 у Шевченківському районі столиці на вул. Татарській було скоєно замах на співробітника Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у Києві, під час паркування автомобіля біля власного будинку невідомий кинув у власника цього транспортного засобу, співробітника СБУ, саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху чоловік отримав поранення ноги і був госпіталізований.

У прес-службі СБУ підтвердили, що потерпілий - співробітник відомства, йому зроблена операція. Зараз стан його здоров’я – задовільний.

Також у прес-службі зазначили, що СБУ готова разом з МВС працювати над розкриттям злочину. У відомстві не виключають, що однією з причин замаху могла бути службова діяльність потерпілого.