Пентагон виділить Україні 175 мільйонів доларів - ЗМІ

Міністерство оборони США виділить Україні 175 мільйонів доларів на боротьбу з біотероризмом.

Про це повідомляє сьогодні газета «Дело» (№189 від 17 жовтня 2008 року).

Передбачається, що на ці кошти в Україні оснащуватимуться хімічні лабораторії, а також створюватиметься сховище для патогенних мікроорганізмів.

За інформацією газети, Агентство Міністерства оборони США зі зменшення загрози (DTRA) вже підписало контракт з компанією Black&Veatch, котра займається розробкою і налагодженням електронної системи спостережень за захворюваннями.

Планується, що Black&Veatch забезпечить українські лабораторії новим діагностичним устаткуванням, яке зможе вчасно виявити особливо небезпечні патогенні мікроорганізми, запобігти епідеміям і потенційним пандеміям унаслідок біотероризму», - пише «Дело».

Крім того, в Україні планується збудувати постійне безпечне сховище для мікроорганізмів на базі одного з існуючих науково-дослідних інститутів. «Це вже друга фаза Програми зменшення біологічної загрози в Україні», - зазначає газета.