Начальник міграційної служби Одеської області Іван СУПРУНОВСЬКИЙ переконаний, що через недосконалість законів Україна перетворюється на відстійник для нелегалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявила на сьогоднішньому засіданні Координаційної ради з питань міграції на чолі з керівником апарату Одеської облдержадміністрації Анатолієм ФЕТЕСКУ.

Учасники засідання дійшли висновку, що законодавство України, яке регулює міграційні процеси, потребує змін.

«Зокрема, необхідно внести корективи в процедуру надання статусу біженця, - переконаний начальник міграційної служби Одеської області Іван СУПРУНОВСЬКИЙ, - у вирішення питань фінансування пунктів тимчасового розміщення біженців, удосконалення повноважень органів міграційних служб для належного контролю за міграційною ситуацією».

За його словами, «належному контролю заважає ряд чинників. Перш за все, це відсутність механізму передачі силовим структурам осіб, яким відмовлено в наданні статусу біженця. Нелегали, користуючись недосконалою процедурою отримання статусу біженця і недоліками чинного законодавства, з часом долають кордони України – транзитної країни для переміщення з Азії до Європи».

Лише в липні нинішнього року, уточнив І.СУПРУНОВСЬКИЙ, з Одеського пункту тимчасового розташування біженців виїхали без попередження 25 чоловік.

Тим часом, Одеська область посідає друге – після Києва – місце в Україні за кількістю проживаючих тут біженців. Станом на 1 липня на обліку в регіональній міграційній службі перебували 593 людини. Зокрема, з країн Азії – 485 людей (більшість з Афганістану), з країн Африки – 101 людина (більшість із Судану). За перше півріччя 2006 року рішенням Держкомітету у справах національностей і міграції статус біженця надано 15 особам (в т.ч. шести дітям), а 33 іноземцям відмовлено.