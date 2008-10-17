Гроші на викуп українських моряків у піратів вже зібрали

Родичі українських моряків - членів екіпажу судна “Фаїна” заявляють, що гроші для сплати викупу сомалійським піратам вже зібрані.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН мати одного з моряків Ольга ГІРЖЕВА.

За її словами, основну частину суми дали депутати з Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ, Едуард ПРУТНІК, Борис КОЛЕСНІКОВ, Євген ГЕЛЛЄР, Володимир ЗУБИК.

“На сьогоднішній день вони (гроші - УНІАН) вже є. Завдяки людям, які здавали по 5, 10 і 50, і 200 гривень і завдяки цим людям (з Партії регіонів - УНІАН) сума є”, - сказала О.ГІРЖЕВА.

При цьому вона зазначила, що сума викупу не розголошується.

За її словами, переговори щодо звільнення судна ведуться, гроші ще не передали піратам, але “все іде до цього”.

Мати ще одного моряка Світлана МГЕЛАДЗЕ зазначила, що родичі моряків поки що планують залишатися в Києві.

Також вона повідомила, що із власником захопленого судна родичі членів екіпажу ніколи не зустрічалися.

Крім того, О.ГІРЖЕВА закликала ЗМІ коректніше подавати інформацію щодо захоплення “Фаїни”. “Ми розуміємо, що вам потрібна гаряча інформація, але на нашому горі не потрібно будувати рейтинг своїх видань”, - сказала вона, зазначивши, що неправильно переданий факт може зашкодити переговорам із піратами і призвести до збільшення суми викупу.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

Партія регіонів заснувала фонд зі збору коштів для викупу українських моряків - членів екіпажу судна “Фаїна”.