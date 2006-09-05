Помічник Путіна: ціни на газ для України зростатимуть

Ціни на газ для України поступово збільшуватимуться, заявив журналістам помічник президента РФ Ігор Шувалов.

Зараз Росія продає Україні газ за ціною $230 за тисячу кубометрів.

"Ми говорили, що з усіма торгуватимемо нашим газом за єдиною формулою", - сказав Шувалов.

"Рано чи пізно ми прийдемо до єдиних стандартів, і чим швидше - тим краще", - зазначив він.

"Як продаємо ЄЕС, так продаватимем і Україні, тому поступова зміна ціни буде", - заявив Шувалов.

При цьому він наголосив, що позиція Росії в цьому питанні відкрита. "Позиція наша відкрита: ми вважаємо, що всі наші партнери, будь-які - найдружніші або недружніші, мають за єдиною формулою (платити)", - заявив помічник президента.

РІА "Новости"