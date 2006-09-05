У Запоріжжі молодий чоловік убив і розчленував жінку-бізнесмена.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, 51-річна жінка - керівник великого комерційного підприємства, зникла 21 серпня.

"Про зникнення жінки повідомила її дочка, яка припускала, що матір могли викрасти. Проте в ході слідства було встановлено, що йдеться не про викрадання, а про вбивство", - розповіли в облУВС.

За словами співрозмовника агентства, співробітники міліції встановили, що в день, коли жінка не повернулася додому, у неї сталася сварка з 24-річним місцевим жителем - її родичем.

"В ході подальшого розслідування було встановлено, що під час цієї сварки молодий чоловік ударив жінку металевою гантелею по голові, а потім, щоб приховати злочин, розчленував труп своєї жертви і окремі частини тіла втопив у Дніпрі, а решту закопав", - розповіли в облУВС.

На даний момент молодика заарештовано. Щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - "Умисне вбивство". Ведеться слідство.