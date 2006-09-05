Мороз проти того, щоб члени уряду залишалися депутатами

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ виступає проти того, аби члени уряду могли залишатись народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в прямому ефірі телеканалу НТН, коментуючи заяву віце-прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що у проекті закону по Кабінет міністрів буде міститься норма, що допускає таке сумісництво.

О.МОРОЗ підкреслив, що така норма може з’явитись лише після внесення змін до Конституції.

«Але оскільки такі зміни вносити процедурно надзвичайно важко у парламентсько-президентській формі правління, я вважаю це недоречно робити – це може бути в парламентській формі правління, то я вважаю, що така норма не пройде ні через коаліцію, ні через парламент», - підкреслив О.МОРОЗ.

На його думку, це одне з побажань, яке може звучати, але не більше.

Він зауважив, що в ситуації, коли депутат є одночасно міністром, він весь час матиме запасний варіант і дисципліну в уряді буде забезпечити важко.

«Він повинен віддаватись повністю роботі», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що з іншого боку не може весь час не дораховуватись голосів відсутніх депутатів-урядовців.

«Кожному вистачить повноважень, кожному вистачить своїх обов’язків – тому одні працюють у виконавчій владі, інші у законодавчій», - наголосив голова ВР.

Він також підтвердив, що наступного вівторка парламент прийме рішення щодо всіх депутатів, які пішли працювати в уряд.