На шахті Червоноармійська-Західна №1 евакуйовані 852 гірники
Рятувальники шукають звідки дим
У Донецькій області на шахті „Червоноармійська-Західна №1” внаслідок задимлення були евакуйовані на поверхню 852 гірники.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 20.35 17 жовтня у селі Удачне Червоноармійського району Донеччини, на шахті „Червоноармійська-Західна №1” шахтоуправління „Покровське”, на горизонті 593 метри, у відпрацьованому просторі було виявлено задимлення.
О 22.30 852 гірники, які працювали під землею, були евакуйовані на поверхню.
Жертв і постраждалих немає.
Відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства вугільної промисловості здійснюється розвідка місця виникнення задимлення, відкриті осередки вогню не спостерігаються.
Роботу шахти тимчасово призупинено.