На шахті Червоноармійська-Західна №1 евакуйовані 852 гірники

10:49, 18 жовтня 2008
Суспільство
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Рятувальники шукають звідки дим

У Донецькій області на шахті „Червоноармійська-Західна №1” внаслідок задимлення були евакуйовані на поверхню 852 гірники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 20.35 17 жовтня у селі Удачне Червоноармійського району Донеччини, на шахті „Червоноармійська-Західна №1” шахтоуправління „Покровське”, на горизонті 593 метри, у відпрацьованому просторі було виявлено задимлення.

О 22.30 852 гірники, які працювали під землею, були евакуйовані на поверхню.

Жертв і постраждалих немає.

Відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства вугільної промисловості здійснюється розвідка місця виникнення задимлення, відкриті осередки вогню не спостерігаються.

Роботу шахти тимчасово призупинено.

 

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