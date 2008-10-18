На шахті Червоноармійська-Західна №1 евакуйовані 852 гірники

У Донецькій області на шахті „Червоноармійська-Західна №1” внаслідок задимлення були евакуйовані на поверхню 852 гірники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 20.35 17 жовтня у селі Удачне Червоноармійського району Донеччини, на шахті „Червоноармійська-Західна №1” шахтоуправління „Покровське”, на горизонті 593 метри, у відпрацьованому просторі було виявлено задимлення.

О 22.30 852 гірники, які працювали під землею, були евакуйовані на поверхню.

Жертв і постраждалих немає.

Відділеннями Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства вугільної промисловості здійснюється розвідка місця виникнення задимлення, відкриті осередки вогню не спостерігаються.

Роботу шахти тимчасово призупинено.